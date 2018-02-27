Şanlıurfa'da yurtta kalan kız öğrenci kendini astı

Şanlıurfa'da, lise öğrencisi F.B., kaldığı yurt odasındaki ranzanın demirine eşarpla kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşamını yitiren arkadaşlarını gören ve korkuya kapılan diğer kız öğrenciler, ailelerine haber verilerek yurttan tahliye edildi

Şanlıurfa'da yurtta kalan kız öğrenci kendini astı
Olay, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Akbayır Mahallesinde bulunan Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda meydana geldi. İddiaya göre 11'inci sınıf öğrencisi F.B., arkadaşları etüt odasında olduğu sırada boynuna geçirdiği eşarbı ranzanın demirine bağlayarak kendini astı. Bir süre sonra odaya giren arkadaşları F.B.'yi ranzada asılı görerek çığlık attı. Çığlıklar üzerine odaya gelen idareciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı kontrolde F.B.nin yaşamanı yitirdiğini belirledi.


AİLE ÜYELERİ HABERİ ALINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ


Korkuya kapılan kız öğrencilerin durumu anlattığı ailelerine haber vermesi üzerine velileri yurt binasına akın etti. Kız çocuklarını yurttan gözyaşları içerisinde teslim alan aileler evlerine giderken, F.B.nin ölüm haberini alan ailesi de yurda geldi. Burada sinir krizi geçiren F.B.'nin yakınları, yurt binasının kapı ve penceresini tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aile, olay yerinden uzaklaştırılırken, intihar eden öğrencinin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA


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