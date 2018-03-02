Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Kaza, öğle saatlerinde, Birecik- Nizip yolunun Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Nizip yönüne giden Ergin Karataş yönetimindeki 42 AFB 37 plakalı minibüs ile Cemil Yılmaz'ın kullandığı 27 DR 296 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlara arkadan gelen Müslüm Şahin yönetimindeki 63 YT 738  plakalı otomobil çarpıp, yol kenarına savruldu. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Birecik ve Suruç devlet hastanelerine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 63 YT 738 plakalı otomobilin sürücüsü Müslüm Şahin ile dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Mevlüde Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri, otopsi için morga konulurken, kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
 


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