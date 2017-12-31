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Şanlıurfa’daki okulda kız çocuklarına başörtüsü takılması olayında müdür açıklama yaptı

Bir devlet okulunda kız çocuklara başörtü taktırıp sonra da ‘kapanma partisi’ düzenleyen okulun yetkilileri, etkinlikten haberleri olmadığını belirterek, öğrencilerden böyle bir talep geldiğini söylediler.

31 Aralık 2017, Pazar 12:55
Şanlıurfa’daki okulda kız çocuklarına başörtüsü takılması olayında müdür açıklama yaptı
Öğretmenlerle ilgili bir internet sitesinin Facebook hesabından paylaşılmasıyla ortaya çıkan etkinliği Şanlıurfa’daki Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni G.İ.’nin düzenlediği öğrenildi. Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklama yapan okul yetkilileri şu bilgileri verdi:
 

"DENETLEYEMİYORUZ"


“Okul yönetiminin böyle bir etkinlikten haberi yok. Öğretmenlerin hepsini aynı anda denetleyemiyoruz. ‘Kapanma partisi’ni cuma günü öğrendik. Bunu düzenleyen öğretmenle telefonda konuştuk, durumu anlattı. Böyle bir etkinlik talebinin öğrencilerden geldiğini söyledi. Herhangi bir zorlama olmamış. Hafta sonu olduğu için herhangi bir inceleme, soruşturma olmadı. Hafta içi okullar açıldığında olayın detaylarını araştıracağız.” 


SORUŞTURMA BAŞLATILDI 


Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, etkiliği düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni G.İ. ile okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.
 

NE OLMUŞTU?


Başörtülü ve başörtüsüz kız öğrencilerin bulunduğu ve hangi okulda çekildiği belli olmayan fotoğraflar cuma günü sosyal medyada yayıldı. 



‘Kapanma partisi’ olarak yorumlanan fotoğraflarda, etkinlik için hazırlanan dövizlerde ‘Kapandım mutluyum’, ‘Şükür ki kapandım’, ‘Haydi sen de kapan’, ‘Ben de artık kapalıyım’, ‘Hamdolsun kapandım’ ifadeleri yer alıyor. 

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, sosyal medyanın konuştuğu, ‘kapanma partisini’ Meclis gündemine taşıyarak, “Bir öğretmenin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, çocukların ağır bir istismarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor” dedi.
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