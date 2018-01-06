Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

"YA ALLAH" DİYEREK ATLADI

40 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Erdinç Şahin

Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp selfie çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı.’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı.son günlerde sosyal medyada hızla yayılarak popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Bu sırada arkadaşı ise Halil Dağ’ın fotoğrafını ve videosunu kayıt altına aldı. Kayanın üzerinde üçe kadar saydıktan sonra ellerini havaya kaldırarak ‘Ya Allah’ diyerek atlayışını yapan Dağ, bulunduğu 2 metrelik alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metreden aşağıya düştü. Ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Dağ'ın son anları arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü selfiesi çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıDağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.(Şinasi İnan/İHA)