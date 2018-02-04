İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Şanlıurfa ve Balıkesir'de 9 bin kişiye iş imkanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Şanlıurfa ve Balıkesir'de kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 9 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını bildirdi

Şanlıurfa ve Balıkesir'de 9 bin kişiye iş imkanı
Bakan Özlü, AA muhabirine, OSB'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

OSB'lerle istihdam politikalarını desteklemeyi, modern, sağlıklı ortamlarda çalışma imkanı sunmayı amaçladıklarını anlatan Özlü, ayrıca sanayileşmenin dengeli dağılımı ile şehirlerde düzenli kentleşmeyi sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Özlü, 2023 yılına kadar sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçmek istediklerini vurguladı.

EKONOMİYE CANLILIK SAĞLAYACAK


Özlü, bu kapsamda sürdürülen faaliyetler neticesinde, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 milyon 350 bin metrekarelik alana Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB 2'yi kurduklarını belirterek, "Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'nin kurucu ortaklarını, yüzde 32 katılım payı ve 5 üyeyle Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 28 katılım payı ve 4 üyeyle Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, yüzde 28 katılım payı ve 4 üye ile Şanlıurfa Ticaret Borsası, yüzde 12 katılım payı ve 2 üyeyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi oluşturuyor." bilgisini verdi.

Söz konusu OSB'nin, bölgede ekonomik canlılık sağlayacağını dile getiren Özlü, OSB tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 7 bin kişiye iş imkanı sağlanacağına dikkati çekti.

BALIKESİR'DE 2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Özlü, Bakanlık olarak her bölgeye ve şehre ihtiyacına uygun OSB kurabilmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Balıkesir'de 500 bin metrekarelik alana, Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas OSB'yi kurduklarını aktaran Özlü, söz konusu OSB'nin gelecek süreçte yaklaşık 2 bin kişiye istihdam olanağı sunacağını ifade etti.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Elon Musk alev silahı Flamethrower'a gelen gümrük yasağını aştı

Elon Musk alev silahı Flamethrower'a gelen gümrük yasağını aştı
Daha fazla ihracat için ‘Küresel’ vitrine çıkıyor

Daha fazla ihracat için ‘Küresel’ vitrine çıkıyor
Türk otomotiv sanayisinden rekor üretim

Türk otomotiv sanayisinden rekor üretim
Acil servislerde doğrudan tedavide ek ücret ödenmeyecek

Acil servislerde doğrudan tedavide ek ücret ödenmeyecek
Tarım ve tarım dışı ürünler marketlerdeki yerini aldı! Yüzde 15 daha pahalı olacak...

Tarım ve tarım dışı ürünler marketlerdeki yerini aldı! Yüzde 15 daha pahalı olacak...
McAfee'den Bitcoin için inanılmaz iddia!

McAfee'den Bitcoin için inanılmaz iddia!
Sömestr tatilinin bitmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

Sömestr tatilinin bitmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu
Toyota 181 bin aracını geri çağırdı

Toyota 181 bin aracını geri çağırdı
İstanbul’da 2017'de kesilen trafik cezalarının bilançosu

İstanbul’da 2017'de kesilen trafik cezalarının bilançosu
2017'de 18 bin yeni milyoner oldu

2017'de 18 bin yeni milyoner oldu
Aksaray'da 4 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar!

Aksaray'da 4 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar!