Olay, öğleden sonra Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan Kapaklı Pasajı'nda meydana geldi. Pasaj içinde cep telefonu satışı yapan, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, 2 kişi birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Pasajdaki müşterilere aldırış edilmeden sürdürülen kavgaya 2 kişinin arkadaşları da dahil oldu. Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sopa darbeleriyle yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA