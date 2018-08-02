Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Ali Arslan öldü, sürücü ise hafif yaralandı.
Kaza, dün gece Şanlıurfa- Bozova karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. İlyas E. yönetimindeki 02 AAG 055 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Arslan'a çarptı. Kazada Arslan olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İlyas E. ise hafif yaralandı.
İlyas E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet ali Arslan'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DHA