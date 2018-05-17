Şanlıurfa'daki roketli saldırıyla ilgili 19 gözaltı

Şanlıurfa'daki roketli saldırıyla ilgili 19 gözaltı Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bulunan jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırı ile ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı