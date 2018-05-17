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Şanlıurfa'daki roketli saldırıyla ilgili 19 gözaltı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bulunan jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırı ile ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı

17 Mayıs 2018, Perşembe 18:58 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018, Perşembe 19:03
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Karakoluna düzenlenen roketli saldırıyla ilgili gelişme yaşandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Halfeti, Birecik ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

19 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda saldırıyla ilişkilileri olduğu değerlendirilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

NE OLMUŞTU?

15 Mayıs’ta gece saatlerinde Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 asker hafif yaralanmıştı.


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