Şanlıurfa'daki roketli saldırıyla ilgili 19 gözaltı
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bulunan jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırı ile ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Karakoluna düzenlenen roketli saldırıyla ilgili gelişme yaşandı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Halfeti, Birecik ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
19 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda saldırıyla ilişkilileri olduğu değerlendirilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
NE OLMUŞTU?
15 Mayıs’ta gece saatlerinde Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 asker hafif yaralanmıştı.