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Şanlıurfa'da simitçi çocuğu kemerle döven adam serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde 10 yaşındaki B.A.’yı kemerle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

08 Ağustos 2018, Çarşamba 12:35 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2018, Çarşamba 12:36
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Eyyübiye Mahallesi’nde şehir içi özel halk otobüsünde B.A.’yı kemerle dövdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede çocuğu, küfür ettiği için dövdüğünü söylediği öğrenilen Y.B., serbest bırakıldı. B.A. da Çocuk Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

DHA

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