Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti 14 adrese yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i ise serbest bırakıldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda çek, senet, alacak defteri, tapu ve protokoller ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.