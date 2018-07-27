Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde trafik kazasında birlikte can veren kuzenlere askere gitmek nasip olmadı. Ferhat Öztunç (20) yönetimindeki otomobil, önceki gece Suruç-Şanlıurfa karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ferhat Öztunç ile aynı araçta bulunan kuzeni Halil Caymaz (20) hayatını kaybederken, Mehmet Aydın (20) ile Mahmut Parıldar ise yaralandı.

Halil Caymaz

BİLETLERİ BİLE HAZIRDI

Kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenaze aracı binadan çıkarken, gençlerin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Öztunç ile Caymaz’ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından ağıtlar eşliğinde toprağa verildi. Üzücü kaza, bir dramı da ortaya çıkardı. Kuzenlerden Ferhat Öztunç’un Kayseri’de, Halil Caymaz’ın ise Hakkari’de vatani görevini yapmak üzere, bu kentlere dün için bilet aldıkları ortaya çıktı.

Ferhat Öztunç

KOMANDO OLACAKTI

Kazada kardeşini kaybeden Nihat Öztunç, çok acı bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Asker olacaklardı, son hazırlıklarını yapmışlardı. Yoldan dolayı kaza yaptılar. Son kez Şanlıurfa’ya gitmişler. Cuma günü Kayseri’de komando olarak teslim olacaktı” dedi. Halil Caymaz’ın amcası Sabri Caymaz da kaza nedeniyle şok yaşadıklarını ifatde ederek, “İki kuzen de askere gidecekti. Şanlıurfa’dan dönüşte kaza yapmışlar. Diyecek bir şey yok” şeklinde konuştu. O bölgede sürekli kazanın olduğunu hatırlatan Caymaz, yetkililerin bölgede önlem almasını beklediklerini sözlerine ekledi.

TERTİPLERİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan, kuzenlerin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan, birlikte askere gidecek olan tertipleri Mehmet Aydın (20) ile Mahmut Parıldar’ın (20) da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.