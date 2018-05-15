İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana gelen 4 ayrı işyeri, bir ev ve bir ahırdan, hayvan, motosiklet, televizyon çalan hırsızı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. Tespit edilen F.D. isimli şahıs, adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 televizyon ile 1 adet motosiklet ele geçirildi.

İHA