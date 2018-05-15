Şanlıurfa'da yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı

Şanlıurfa’da 4 ayrı işyeri, ev ile bir ahırdan hayvan çaldığı tespit edilen hırsız tutuklandı

15 Mayıs 2018, Salı 16:48
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana gelen 4 ayrı işyeri, bir ev ve bir ahırdan, hayvan, motosiklet, televizyon çalan hırsızı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. Tespit edilen F.D. isimli şahıs, adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 televizyon ile 1 adet motosiklet ele geçirildi. 

İHA

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