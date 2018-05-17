Geçen pazar akşam saatlerinde Viranşehir Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı mevkiinde akraba ziyaretine giden Vedat İrgin, otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi.

SU DOLU ÇUKURA DEVRİLDİ

Otomobil, yol kenarında selle oluşan su dolu çukura devrildi. Kazada, Ayşe Mehmet İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin olay yerinde, Vedat ve Erkan İrgin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 7 OLDU

Ağır yaralanan Nuran İrgin ise bugün hayatını kaybetti. Nuran İrgin’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Ortataşlı Mahallesi’nde toprağa verilirken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu.



