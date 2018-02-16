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Şanlıurfaspor'un yeni hocası belli oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
 

Şanlıurfaspor'un yeni hocası belli oldu
Şanlıurfaspor Tesisleri'ne gelerek yönetimle görüşen Ahmet Taşyürek, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzaladı. İmza törenine; Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Taşyürek’in, Fethiye’ye giderek, burada zorlu maça hazırlanan takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtili.

Bu arada 2015- 2016 futbol sezonunda Ümraniyespor’u şampiyon yaparak TFF 1'inci Lig’e yükselten Taşyürek, Hatayspor’da da görev yaptığı 2.5 yıl içerisinde takıma 2 play-off finali, bir de play-off çeyrek final oynattı.


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