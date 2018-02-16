Şanlıurfaspor'un yeni hocası belli oldu

Erdinç Şahin

'ne gelerek yönetimle görüşen, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzaladı. İmza törenine; Kulüp Başkanı, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Taşyürek’in, Fethiye’ye giderek, burada zorlu maça hazırlanan takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtili.Bu arada 2015- 2016 futbol sezonunda Ümraniyespor’u şampiyon yaparak TFF 1'inci Lig’e yükselten Taşyürek, Hatayspor’da da görev yaptığı 2.5 yıl içerisinde takıma 2 play-off finali, bir de play-off çeyrek final oynattı.