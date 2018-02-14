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Şans Topu çekildi (14 Şubat 2018 Şans Topu sonuçları)

Şans Topu oyununun 870’inci hafta çekilişi yapıldı

14 Şubat 2018, Çarşamba 23:12
Şans Topu çekildi (14 Şubat 2018 Şans Topu sonuçları)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 25, 28, 30 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi çıkmayınca, 821 bin 473 lira 22 kuruş gelecek haftaya devretti.

HAFTAYA DEVRETTİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira 70’er kuruş, 4 artı 1 bilen 231 kişi 355 lira 85’er kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira 25’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira 95’er kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira 30’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira 75’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 230 bin 262 kişi 3 lira 20’şer kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 916 bin 768 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 90 bin 936 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 608 bin 498 lira 9 kuruş aktarıldı. 

ANKARA (AA)


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