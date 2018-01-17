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Şans Topu çekildi (17 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları)

Şans Topu oyununun 866’ıncı hafta çekilişi yapıldı

Şans Topu çekildi (17 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 9, 10, 16, 29, 34 ve artı 6 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 14 kişi 5 bin 565 lira 15’er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 412 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 95’er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 50’şer kuruş, 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira 30’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira 50’şer kuruş, 1 artı 1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira 10’ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 817 bin 927 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 34 bin 723 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 577 bin 119 lira 94 kuruş aktarıldı.

​ANKARA (AA)


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