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Şans Topu çekildi (28 Şubat 2018 Şans Topu sonuçları)

Şans Topu oyununun 872’inci hafta çekilişi yapıldı

Şans Topu çekildi (28 Şubat 2018 Şans Topu sonuçları)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 6, 14, 30 ve artı 13 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira 73 kuruş devretti.


HAFTAYA DEVRETTİ


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75’er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25’er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15’er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50’şer kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak. 

ANKARA (AA)


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