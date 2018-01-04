15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Şans Topu çekildi (3 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları)

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi, 186 bin 919 lira ikramiye kazandı
 

Şans Topu çekildi (3 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 15, 20, 21, 26 ve artı 2 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70’er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 372 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85’er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70’er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50’şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 kişi 3 lira 70’er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 492 bin 253 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 993 bin 60 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 553 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Eskişehir’in Tepebaşı, İzmir’in Konak, Kocaeli’nin Gebze ve Konya’nın Ereğli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Krupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı iş

Krupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı iş
Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Mehmet Hakan Atilla kimdir?)

Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Mehmet Hakan Atilla kimdir?)
Türkiye, Yunanistan ve Almanya... 'Navtex' iptali!

Türkiye, Yunanistan ve Almanya... 'Navtex' iptali!
Komiseri darp eden Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı

Komiseri darp eden Afşin İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı
İranlı üç istihbarat mensubu öldürüldü

İranlı üç istihbarat mensubu öldürüldü
Bodrum'un masmavi suları kahverengiye döndü

Bodrum'un masmavi suları kahverengiye döndü
İkramiye çıktı diye şaka yapmış

İkramiye çıktı diye şaka yapmış
Alanya’da denizde dev hortum oluştu

Alanya’da denizde dev hortum oluştu
RTÜK'ten 'şortlu dans gösterisine' para cezası

RTÜK'ten 'şortlu dans gösterisine' para cezası
10 hakim ve savcı göreve döndü 

10 hakim ve savcı göreve döndü 
İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı

İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı