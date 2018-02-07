Şans Topu çekildi (Şans Topu 07.02.2018 sonuçları) 



İSTANBUL'A ÇIKTI



İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Gizem Yetil

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 29 kişi 3 bin 741'er lira, 4 artı 1 bilen 349 kişi 311'er lira, 4 bilen 4 bin 24 kişi 36'şar lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 753 kişi 18 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 122 bin 318 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 6 milyon 179 bin 824 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 439 bin 327 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 803 bin 578 lira 87 kuruş aktarıldı.Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden yatırdığı bildirildi.Şsns Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 17, 20, 21, 32, 34 ve artı 10 olarak belirlendi.