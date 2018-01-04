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Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Ocak 2018

3 Ocak 2018 Şans Topu oyununun 864'üncü hafta çekilişi yapıldı. 5 artı 1 bilen 4 kişi, 186 bin 919 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Ocak 2018
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 15, 20, 21, 26 ve artı 2 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 186 bin 919 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.
 

DAĞITILAN İKRAMİYE 2 MİLYON 492 BİN 253 LİRA 25 KURUŞ


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 372 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 492 bin 253 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 993 bin 60 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 553 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Konak, Kocaeli'nin Gebze ve Konya'nın Ereğli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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