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Şans Topu sonuçları (21.02.2018)

Şans Topu oyununun 871'inci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş ikramiye kazandı

21 Şubat 2018, Çarşamba 22:35
Şans Topu sonuçları (21.02.2018)
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen  1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.          

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5  bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35’er kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 378 lira 55’er  kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45’er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 kişi  19 lira 15’er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4’er lira, 2 artı 1 bilen 73 bin  518 kişi 5 lira 70’şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 kişi 3 lira 30’ar  kuruş ikramiye kazandı.          


ŞANSLI KUPON KADIKÖY'DEN


Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 756 bin 97 lira 25 kuruş  olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 169 bin 72 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 138 lira 68 kuruş aktarıldı.       

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin  kuponunu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.


İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 9, 10, 15, 27, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.


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