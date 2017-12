SAP'den yazılım oyunu

Murat Gülderen / Posta

"BİZ UYARMIŞTIK"

BÜYÜK GOL YEDİK



SAP'A GEREK YOK



BU FIRSAT OLDU



YAZILIM BABAYİĞİDİYİZ

1.2 MİLYAR VERGİ KAYBI

KAMU HASSAS OLMALI

Erdinç Şahin

Türkiye'deki pazar payı yüzde 90'ın üzerinde olan SAP yazılımlarını kullanan firmalar 'tüm ticari bilgilerimiz ellerinde kaldı' diye telaşa düştü. İşin en hayati boyutu ise bu yazılımı pek çok devlet kuruluşunun da kullanması.Konuyla ilgili Posta'ya açıklamalarda bulunan İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu "Bu zaten beklenen bir şeydi. SAP Alman devlet politikalarını uyguluyor. Bunun uyarını her zaman yaptık. Yazılıma ticari olarak değil stratejik bir sektör olarak bakılması gerekiyordu. Bu yüzden yerlilik diye çırpınıyoruz. İşte başımıza geldi" dedi.Türk firmalarının SAP yazılımı kullanmak için 10 katı fiyatlar ödediklerini kaydeden Nalbantoğlu şöyle devam etti: "Biz uluslararası çalışıyoruz. O yüzden yerli kullanamayız diyorlardı. Ama şimdi kalemize önemli bir gol yedik. Bilgilerimizin sızmayacağının bir garantisi yok. Devlet teşvik vermesin yerli malı kullansın yeter. Yerli malı haftasında sadece elma yedirilmesin. Milli yazılımların da önemi anlatılsın"Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş de şu an yerli yazılımcıların sağlıktan telekomünikasyona, eğitimden tarıma, sanayiden kobilere, spordan, savunaya kadar her alanda kusursuz işler çıkardıklarını anlatarak "SAP'ye ihitiyacımız yok. Bu Türkiye'ye bir ders olmakla birlikte yerli yazılımın kıymeti de anlaşıldı" dediGüneş, yerli yazılımcıların dünyanın dört bir kıtasına da ihracat yaptıklarına dikkat çekerek şöyle devam etti: "İç piyasada bize bu güne kadar hiç fırsat verilmemişti. Artık kamu da özel sektör de işin stratejik önemini kavradı. Zaten yabancı yazılımlarda bilgi güvenliği de yok. Firmaya ilişkin bilgiler her an sızabilir. Firmalarımız gönül rahatlığıyla yerli yazılımları kullanabilirler."Her musibette bir hayır olduğuna da vurgu yapan Doğan Ufuk Güneş "Bu durum yerli sanayimizin de önünü açıp daha yüksek katma değerli ürünler üretmemizi sağlayacak. Bugünden sonra yazılımın babayiğidi biziz. Özel sektör de kamu da gözünü kapatıp yerli yazılımcımıza güvensin. Uzman olmadığımız hiç bir alan yok" sözlerinde bulundu.CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut da yabancı yazılım kullanan şirketlerin üzerindeki baskıların artarak devam edeceğine dikkat çekti. Palamut "Yıllardır evinizin anahtarının başkasında olmasının ne kadar tehlikeli olduğunu anlattık. Yerli olmayan yazılım şirketlerine uygulanmayan vergiler yüzünden ülkemiz her yıl 1.2 milyar TL vergi kaybı da yaşanıyordu." dedi.Bir yazılımcının bir firmaya nereye ihracat yapacağı konusunda karar veremeyeceğinin de altını çizen Recep Palamut, "Yazılım ve ekonomi olarak dışa bağımlılığımızı olabildiğince azaltmamız gereken bir dönemdeyiz. Ülke olarak artık yazılım sektörümüz ve özellikle Türk yazılımcıları dünya sıralamasına girebilecek durumda. Türk sanayisi ve kamu kuruluşları bu konuda hassas olmalılar." diye konuştu.