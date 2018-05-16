Bosna Hersek’te 2004'ten bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs’taki çalışma ziyareti kapsamında üniversite tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora unvanı verilmesinin birkaç yıldır düşünülen bir olay olduğunu aktaran Yıldırım, "2016 yılında da biz bunu vermeyi teklif etmiştik, ancak programı uymadığı için o günlerde gerçekleşmemişti." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IUS'a ve Bosna Hersek'e yaptığı katkıların yanı sıra uluslararası politika bağlamındaki çabaları dolayısıyla böyle bir unvanı kendisine tevdi etme kararı aldıklarını vurguladı. IUS Rektörü, yoğun programına rağmen fahri doktora unvanını almayı ve üniversiteyi ziyaret etmeyi kabul ettiği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e sahip çıkmasını istediğini anımsatan Yıldırım, IUS'un Erdoğan'ın telkinleriyle 2004'te Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) tarafından kurulduğunu söyledi.

"AMACIMIZ KARDEŞLİK İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRMEK"

Yıldırım, IUS'un amacının Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisini geliştirmek ve Bosna Hersek'in gelişimine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayarak "Bu doğrultuda uluslararası bir üniversite olarak İngilizce eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin yarısından çoğu Boşnak öğrenciler ve 56 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Dolayısıyla Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilere ve Bosna Hersek’in yüksek öğrenim kalitesine katkıda bulunmak, Bosna Hersek gençlerini iyi bir şekilde eğitmek amacını güderken, aynı zamanda uluslararası arenadan gelen öğrencilerimizin de Bosna Hersek ve Türkiye'yi tanımasına yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

IUS'un aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği Bosna Hersek, Türkiye ve uluslararası camia arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacına hizmet ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kurulduğundan beri Cumhurbaşkanımız, üniversitemize desteğini devam ettiriyor. Fahri doktorayı almaya gelmesi bile bizim için büyük bir destektir. 14 yaşında, genç ve uluslararası arenada ayakta durmaya çalışan bir üniversiteden bu fahri doktora belgesini, dünyanın en önemli liderlerinden birinin kabul etmesi bizim için bir onur." dedi.