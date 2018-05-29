Yeni Zelandalı modacı Emilia Wickstead (34), gelinliğin kendi tasarımından kopyalandığını öne sürdü. Bunun üzerine Twitter’daki hesabı hemen askıya alındı.

KATE'TEN CESARET ALDI

Tasarımcı, Instagram’dan özür yayınlamak zorunda kaldı. Bu olay, sarayda yeni entrika iddiasına yol açtı. İddiaya göre; tasarımcı, Meghan’ın eltisi Düşes Kate’ten (36) cesaret almıştı. Çünkü, tasarımcı Kate’i en sık giydiren isimlerden biri. Ancak saray, Meghan’ı korudu ve hesabını dondurtarak tasarımcıya mesaj verdi.

Meghan Markle'ın gelinliği...

Emily Wickstead