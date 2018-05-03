Sarayköy'de TOKİ kura çekimi 16 Mayıs'ta



BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

Senim Tanay

Denizli'nin Sarayköy İlçe Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliği ile ilçenin Trafo Mahallesi’nde yapımına başlanılan 410 konut Denizli ve çevre illerden yoğun bir talep almıştı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Denizli halkına söz verdiği konut projesinin bir ayağı olan 122 metrekarelik 3+1 ile 85 metrekarelik 2+1 şeklinde yapılan Sarayköy TOKİ Konutlarının inşaatı için 8 ay önce start verilmişti.Türkiye’nin en hızlı ilerleyen TOKİ inşaatı olarak kayıtlara geçen Sarayköy TOKİ konutlarının büyük bir kısmı tamamlanırken vatandaşların heyecanla beklediği kura çekim tarihi için Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş müjdeyi verdi.Sarayköy TOKİ konutlarının sahiplerine ulaşması için 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kura çekileceğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş,” dedi.