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Sarayköy'de TOKİ kura çekimi 16 Mayıs'ta

Denizli'nin Sarayköy İlçe Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliği ile ilçede yapımına başlanan 410 konutun kura çekimi 16 Mayıs tarihinde yapılacak

03 Mayıs 2018, Perşembe 17:31
Sarayköy'de TOKİ kura çekimi 16 Mayıs'ta
Denizli'nin Sarayköy İlçe Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliği ile ilçenin Trafo Mahallesi’nde yapımına başlanılan 410 konut Denizli ve çevre illerden yoğun bir talep almıştı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Denizli halkına söz verdiği konut projesinin bir ayağı olan 122 metrekarelik 3+1 ile 85 metrekarelik 2+1 şeklinde yapılan Sarayköy TOKİ Konutlarının inşaatı için 8 ay önce start verilmişti. 


BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ


Türkiye’nin en hızlı ilerleyen TOKİ inşaatı olarak kayıtlara geçen Sarayköy TOKİ konutlarının büyük bir kısmı tamamlanırken vatandaşların heyecanla beklediği kura çekim tarihi için Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş müjdeyi verdi.

Sarayköy TOKİ konutlarının sahiplerine ulaşması için 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kura çekileceğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “ Ekonomi Bakanımız sayın Nihat Zeybekci’nin Denizli halkımıza söz verdiği TOKİ konutlarının bir ayağı olan Sarayköy TOKİ konutları inşaatı ülkemizin en hızlı ilerleyen şantiyesi oldu. Binalarımızın iç ve dış yapımları ise günümüz şartlarına uygun oldukça modern. Vatandaşlarımızın heyecanla beklediği TOKİ konutları kura çekimlerimizin tarihi de açıklandı. 16 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de ilçemiz Kapalı Spor Salon’unda düzenlenecek olan kura çekim töreni ile dairelerimiz hak sahiplerimize verilecek. Denizli'mizde inşaatı süren TOKİ konutlarının arasında ilk kura çekimi Sarayköyümüz için yapılmış olacak” dedi. 


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