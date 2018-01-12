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'Sarı Duvar'dan tarihi protesto

Borussia Dortmund'un Sarı Duvar tribünün dolduran Ultralar taraftar grubu 26 Şubat Pazartesi günü Augsburg'la oynanacak maçı boykot edeceklerini ve müsabakaya gitmeyeceklerini açıkladı

12 Ocak 2018, Cuma 21:48
'Sarı Duvar'dan tarihi protesto
20:30'da oynanacak müsabakayla ilgili bir açıklama yapan grup temsilcileri Pazartesi günü oynanacak maçın başlama saatinin saçma olduğunu belirterek 'Kabul edilebilir olanın ötesine geçildiği bir noktaya gelindiği' savunuldu.
 

'PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ İSTEMİYORUZ'


25 bin kişilik Sarı Duvar tribününü dolduran grup, kararın takıma yönelik olmadığını boykot edilenin Bundesliga yönetimi olduğunun altını çizdi. 

Kesinlikle Pazartesi maçı istemediklerini vurgulayan grup kararından vazgeçmeyeceğini duyurdu. Açıklamada bu kararın altında kulüplerin, derneklerin ve televizyon kanallarının olduğunu belirterek taraftarlara sorulmadan Pazartesi maç oynatılmasına tepki gösterdi. 

Sezonun ilk yarısında Bundesliga'da hiçbir maç Pazartesi günü oynanmamıştı. İkinci yarıda toplam 5 maç  Pazartesi günü oynanacak.   25 bin kişilik Sarı Duvar tribününün bu boykotunun Alman futbol otoritelerini pazartesi günü maçları konusunda yeniden düşünmeye itmesi bekleniyor.
 
 
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