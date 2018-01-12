'Sarı Duvar'dan tarihi protesto

'PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ İSTEMİYORUZ'

Haber Merkezi

20:30'da oynanacak müsabakayla ilgili bir açıklama yapan grup temsilcileri Pazartesi günü oynanacak maçın başlama saatinin saçma olduğunu belirterek 'Kabul edilebilir olanın ötesine geçildiği bir noktaya gelindiği' savunuldu.25 bin kişilik Sarı Duvar tribününü dolduran grup, kararın takıma yönelik olmadığını boykot edilenin Bundesliga yönetimi olduğunun altını çizdi.Kesinlikle Pazartesi maçı istemediklerini vurgulayan grup kararından vazgeçmeyeceğini duyurdu. Açıklamada bu kararın altında kulüplerin, derneklerin ve televizyon kanallarının olduğunu belirterek taraftarlara sorulmadan Pazartesi maç oynatılmasına tepki gösterdi.Sezonun ilk yarısında Bundesliga'da hiçbir maç Pazartesi günü oynanmamıştı. İkinci yarıda toplam 5 maç Pazartesi günü oynanacak. 25 bin kişilik Sarı Duvar tribününün bu boykotunun Alman futbol otoritelerini pazartesi günü maçları konusunda yeniden düşünmeye itmesi bekleniyor.