Sarıgül aday olacak mı?

Sarıgül, Cemaatin kendisini destekleyip desteklemediğine yönelik bir soru üzerine "Cemaatlerden oy talebiniz olunca cemaat oy verecek diye bir kaide yok" dedi.

Fethullah Gülen'le 24 sene önce görüştüğünü hatırlatan Mustafa Sarıgül, "Fethullah Gülen’le 1989 yılında bir dostumuzun evinde bir iftar yemeğinde sohbet etme imkanımız oldu. Telefonla da konuştum" şeklinde konuştu.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, iki Malatyalı’dan çok şey öğrendiğini belirterek, "Biri Erdal İnönü, biri Turgut Özal" dedi.

Sosyal demokratların iktidarı hedeflediğini dile getiren "Sarıgül, değişim, enerji ve dönüşüm istiyor. 55 yıldır iktidar olamayan sosyal demokratların iktidar olmasını istiyor" diye konuştu.

'KAPATMA SARIGÜL'ÜN MANTIĞI DEĞİL'

Dershanelerin kapatılmasına karşı olduğunu vurgulayan Sarıgül, şöyle konuştu: "15 sene oldu iktidarsınız, 20 senedir İstanbul'da iktidarsınız. Sınıfları keşke özel okul ayarına getirseniz, öğretmenlerin sorunları çözseniz dershanelere öğrencilerin gitmesine gerek kalmasa… Kapatma mantığı Sarıgül’ün mantığı değildir. Sargül’ün mantığı demokrasidir, özgürlüktür, barıştır."

Sarıgül, bir cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı yanağından öpmesiyle ilgili olarak ise "Ben örfüme geleneğime bağlı, inançlı bir ailenin mensubuyum. Cenaze töreninde saf tutarken Kadir Topbaş’a yer verdim. Teşekkür etti, ‘rica ederim’ dedim. Kendisini yanağından öptüğümün farkında değilim" dedi.

'KARALAMA SİYASETİ YAPMAM'

Nasıl bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğini de anlatan Sarıgül, "Bize oy vermeyen yurttaşlar bile ‘Sarıgül siyasete nezaket getirdi’ diyecekler. Rakipleri karalayarak siyaset yapmam" diye konuştu.

KADİR AĞABEY

Sarıgül, İBB Başkanı Kadir Topbaş ile yakın olduğu görüntüyü yorumladı. Topbaş'a "Kadir ağabey" diye hitap eden Sarıgül, kendisinden büyük biri gelince yol açtığını ve ortaya bu fotoğrafın çıktığını söyledi.

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'İTTİFAKI SANDIKTA YAPACAĞIZ'

Bir soru üzerine ittifak konusunda kapıyı kapatan Sarıgül, "İttifakı sandıkta yapacağız. İttifakı yurttaşlarım yapacak. Ben bütün adaylara başarılı diliyorum" şeklinde konuştu.

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kendisine yönelik sözlerine de yanıt veren Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Sırrı Süreyya Önder farklı bir renk, farklı bir güzellik. Hiçbir adayın sözlerine cevap verme durumunda değilim. Sırrı Bey üzerine alınmasının. Dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmedim. Cami, kilise, cemevine girerken parti rozetlerini çıkarmalı. İnançlar Allahımıza ulaşma yoludur, iktidara ulaşma yolu değildir. Atatürk, Mustafa Sarıgül’ün kırmızı çizgisidir. Atatürk ‘Cumhuriyet’, ‘inançlara saygılı laiklik’ dedi. Ulusumuzun lideridir. Atatürkçü olmanın gururunu yaşıyorum. Mustafa Kemal’in istismar edilmesine izin vermem. Sarıgül’ün alnı açıktır, yüreği paktır."

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'DEMOKRASİ ANLAYIŞI'

Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in de aday aday olması konusunda ise "Birden fazla adayın olması demokrasi anlayışıdır. Biz yarın bütün aday adaylarıyla el ele, omuz omuza barış özgürlük ve demokrasi için yollara çıkacağız" dedi.

'ÇOK AZ KALDI'

"Aday mısınız?" sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınan Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, Pazar günü Zeytinburnu'ndaki etkinliği işaret etti.