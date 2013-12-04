Sarıgül adaylığını açıklayacak mı?

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Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları arasında geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül uzun süre sonra canlı yayına çıkacak.

Sarıgül Star Ana Haber'de Nazlı Çelik'e konuk oluyor. 18:30'da başlayacak Star Ana Haber'de Sarıgül adaylığını açıklayabilir. Çünkü ABD ziyaretinde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olarak Sarıgül'an adını öne çıkarmıştı.Nazlı Çelik'in canlı yayında sorularını yanıtlayacak olan Sarıgül'ün yol haritasını da bu akşam söylemesi bekleniyor.