Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Sarıyer'de bıçaklı kız intihara kalkıştı

Sarıyer Kireçburnu sahilinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç bir kız, belindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan genç kızı, tam denize atlayacağı esnada yanına yaklaşan bir vatandaş bir anlık dalgınlığından yararlanıp kurtardı. O anlar kameralara yansıdı. 

Sarıyer'de bıçaklı kız intihara kalkıştı
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç bir kız, belindeki bıçakla Sarıyer sahile gelerek intihar girişiminde bulundu.

Eline aldığı bıçağı zaman zaman kendine dayayan zaman zaman da beline koyan genç kızı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak genç kız, polis ekiplerine kendisine yaklaşmaması yönüne uyarılarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kızdan yaklaşık 10 metre uzaklaşarak beklemeye başladı.
 

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI


Çalışmalar sürdüğü esnada genç kız, sahildeki vatandaşlardan birinden cep telefonu istedi. Cep telefonunun gelmesiyle birlikte ailesini arayan genç kız, bir şeyler söyledikten sonra telefonu yere bıraktı.

Durumun farkına varan bir vatandaş ona su getirmek istedi. Su getirme bahanesiyle kızın yanına kadar sokulan vatandaş, onu ikna etmeye çalıştı. Genç kız ise bacaklarını denize sarkıtarak, yanına gelen adamdan kendisine dokunmamasını istedi.
 

SON ANDA KURTARILDI


Genç kız tam ayağa kalkacağı esnada vatandaş kendisini tutmak istedi ancak ayağı kayınca zor anlar yaşadı. Bu esnada kızın belindeki bıçakta yere düştü. Bıçağın yere düştüğün gören polis ekiplerinin de müdahalesi sonucu genç kız atlamaktan son anda kurtarıldı.

İşte o görüntüler:



O anlar kameralara yansıdı. Kurtarılmasının ardından bankalara oturtulan genç kız, sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir? Cenazesi ne zamandı? Tuna Huş'un cenazesine ünlü akını

Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir? Cenazesi ne zamandı? Tuna Huş'un cenazesine ünlü akını
Devlet tiyatrolarından 'yerli yazar' projesi

Devlet tiyatrolarından 'yerli yazar' projesi
Şişli'de yangın: Yükselen duman paniğe neden oldu

Şişli'de yangın: Yükselen duman paniğe neden oldu
Spiker Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı

Spiker Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı
Nezarethaneye döner ekmek arasında uyuşturucu hap sokmaya çalıştı

Nezarethaneye döner ekmek arasında uyuşturucu hap sokmaya çalıştı
İşte Fatih Sultan Mehmed'in çocukluk defteri (Mehmed Bir Cihan Fatihi)

İşte Fatih Sultan Mehmed'in çocukluk defteri (Mehmed Bir Cihan Fatihi)
Motosiklet çarpan kadın kendi yarasını unutup, 4 yaşındaki oğlu için ağladı

Motosiklet çarpan kadın kendi yarasını unutup, 4 yaşındaki oğlu için ağladı
Sular çekilince ortaya köy çıktı!

Sular çekilince ortaya köy çıktı!
Naneli şeker 8 öğrenciyi hastanelik etti

Naneli şeker 8 öğrenciyi hastanelik etti
Taciz iddiasıyla linç ediliyordu

Taciz iddiasıyla linç ediliyordu
Berlinale’de yarış ‘Isle of Dogs’ ile başlıyor

Berlinale’de yarış ‘Isle of Dogs’ ile başlıyor