Sarıyer'de erkek cesedi bulundu

İstanbul Sarıyer Baltalimanı mevkiinde dehlizde bir erkek cesedi bulundu.

Sarıyer'de erkek cesedi bulundu
Baltalimanı Hisar Caddesi yakınında bulunan dehlizde hareketsiz yatan bir kişiyi Ali Çetin polise haber verdi.
         
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, 45 yaşındaki Bülent Gültekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
         
Cesedi bulan Çetin, "Ölen kişiyi tanıyorduk. Çevredeki insanların yardımlarıyla geçinen kendi halinde gariban biriydi. Madde bağımlısıydı. Tedavi amaçlı birkaç defa devlet tarafından götürüldü ama kaçıp geldi. Yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alamıyorduk." dedi.
         
Gültekin’in cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA


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