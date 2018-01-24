Sarıyer'de erkek cesedi bulundu

Serap Belovacıklı

Baltalimanı Hisar Caddesi yakınında bulunan dehlizde hareketsiz yatan bir kişiyi Ali Çetin polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, 45 yaşındaki Bülent Gültekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.Cesedi bulan Çetin, "Ölen kişiyi tanıyorduk. Çevredeki insanların yardımlarıyla geçinen kendi halinde gariban biriydi. Madde bağımlısıydı. Tedavi amaçlı birkaç defa devlet tarafından götürüldü ama kaçıp geldi. Yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alamıyorduk." dedi.Gültekin’in cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.AA