Sarıyer'de öldürülmüş yunus balığı kıyıya vurdu

Büşra Kamış

Fotoğrafçı Özgür Arslan, Sarıyer'de İstanbul Boğazı'nın sevimli misafirleri yunus balıklarını drone ile görüntülemek isterken ilginç bir olaya şahit oldu. Boğazın serin sularında gruplar halinde ilerleyen yunusların eşsiz güzelliğini kaydeden Arslan, kıyıda ise ölü bir yunus balığı ile karşılaştı. Bir yanda drone ile yunusların sevimli hareketlerini görüntüleyen Arslan, farklı bir noktada ise kıyıya vuran ölü yunus balığını kaydetti.Yaşadıklarını anlatan Özgür Arslan, “Dün akşam Sarıyer Kısırkaya plajında çekim yapmak için gittim, karaya vurmuş bir yunus balığını gördüm. Yeni ölmüş, koku falan yoktu. Bir silahla ya da yaralayıcı bir cihazla vurulmuş. Bildiğiniz bir delik vardı. Orada bulunan kişilerle konuştuğumda da bir gün öncede bu şekilde yunus balığının karaya vurduğunu ve belediye ekiplerinin alıp götürdüğünü söylemişti. Bunu açıkta bekleyen teknelerden veya deniz üzerinde bulunan teknecilerden bir tanesinin vurmuş olabileceğini söylüyor. İzlere baktığım zaman ağa takılması değil, zıpkın veya delici bir cihazla ciddi şekilde göğsünden ve başından ciddi derecede zarar almış durumdalardı” ifadelerini kullandı.