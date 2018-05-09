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Sarıyer'de uyuşturucu zulası olarak kullanılan 8 kaçak yapı ve metruk bina yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’de ortaklaşa yaptığı operasyonla, uyuşturucu zulası olarak kullanılan 8 kaçak yapı ve metruk binayı yıktı

Sarıyer'de uyuşturucu zulası olarak kullanılan 8 kaçak yapı ve metruk bina yıkıldı
Sabah saatlerinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi Çeşme Sokakta 15 eve narkotik operasyonu gerçekleştirmişti. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, evlerde bulunan bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı.



Operasyon sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele eylem planı kapsamında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde, uyuşturucu zulası olarak kullanılan 8 kaçak ve metruk binayı yıktı. Yıkım öncesi evlerdeki eşyalar tahliye edilirken, bazı vatandaşlar yıkıma tepki gösterdi. 


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