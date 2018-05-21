Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Arabayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre boyacı ustası olan Necmettin B. (18) cadde üzerindeki bir binaya gelerek boya yapmaya başladı. Necmettin B. dairenin balkonunda boya yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetti. 3. kattan kafa üstü asfalt yola çakılan genç ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi süren gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA