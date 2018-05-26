Sarıyer'de ana isale borusu patladı, yolda göçük oluştu
Sarıyer Rumeli Hisarı önündeki yolda ana isale borusunda meydana gelen patlama nedeniyle yolda göçük oluştu. Belediye ekipleri onarma çalışması başlattı.
Sarıyer Rumeli Hasarı önü Yahya Kemal Caddesi'nde yolun altından geçen ana isale borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru nedeniyle yolda göçük oluştu.
TRAFİK TEK ŞERİDE İNDİ
Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler göçüğün meydana geldiği alana dubalar koyarak önlem aldı.
Göçmenin olduğu alanda araç trafiği tek şeritten sağlanıyor. Belediye ekiplerinin yol onarım çalışması sürüyor.