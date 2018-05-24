Olay, saat 21.00 sıralarında, Liman Caddesi üzerindeki sosyal tesislerde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde görevli bir asker, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir süre deniz yüzeyinde çırpınan asker daha sonra gözden kayboldu.

TÜM ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADI

Olaydan kısa bir süre sonra dalgıçlar, deniz içinde arama çalışmalarına başlarken, sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi ekipleri de botlarla, deniz yüzeyinde arama yaptı. Tüm aramalara rağmen ismi henüz belirlenemeyen asker bulunamadı.