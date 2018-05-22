Kaza, dün saat 12.20 sıralarında Sarıyer Armutlu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 RH 0538 plakalı lüks otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç bijuteri satışı yapan bir iş yerine daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Büyük gürültü nedeniyle iş yerlerinden çıkan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Kazanın hemen ardından ise aracın sürücüsü, şoför mahallinden yan koltuğa geçerek araçtan inip uzaklaştı. Kaza esnasında içeride kimsenin olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücünün kaçtığını anlaşılması üzerine polis ekipleri, aracı emniyet otoparkına götürdü. Sağlık ekipleri ise yaralı olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede seyir halinde olan araç bir anda kontrolden çıkıyor. Aracın iş yerine dalması sonucu büyük bir gürültü çıkarken, dükkan ise dağılıyor. Kazanın hemen ardından sürücü yan koltuğa geçerek kapıdan çıkıyor. Araçtan inen sürücü hiçbir şey olmamış gibi kaldırımdan yürüyerek kayıplara karışıyor. Gürültüyü duyan vatandaşlar ise panik halde iş yerlerinden dışarıya doğru koşuyor. Bir vatandaş ise bindiği aracı geri manevra yaparak dükkandan çıkartıyor. Şok olan vatandaşlar uzun süre dükkana bakıyor.