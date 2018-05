Posta.com.tr - Merve DURAN

YouTube'da yayınlanan bir klip bir anda sosyal medyanın gündemine oturuverdi! Sebep ise biraz farklı... Duru Kurt isimli genç şarkıcı yeni single'ı olan 'Orda Burda' şarkısını söyleme tarzı ve klibiyle en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Klipteki mimiksiz halleri, donuk yüzü ve sesiyle sosyal medya kullanıcılarının ve de sözlükçülerin diline düşen Duru Kurt için 'silah zoruyla şarkı söylüyor' şeklinde eleştiriler yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra dış görünüşü hakkında da ağır eleştirilere maruz kalan genç şarkıcı için 'bu yaşta bu kadar botoksu neden yaptırmış?' şeklinde yorumlar yapıldı.

'Dişi Ajdar!'

Güçlü bir akademik kariyeri olan ve aynı zamanda yeminli Türkçe-İngilizce tercüman olan Kurt, müzik aşkı için her şeyden vazgeçmiş. 'Dişi Ajdar' olarak görülen, 'deneysel' müziği ve klibi için eleştiri yağmuruna tutulan genç şarkıcının ilerleyen günlerde bir açıklama yapıp yapmayacağı bilinmez ama kendisi kesinlikle hatırı sayılır bir şöhrete kavuşmak üzere...

İŞTE SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU O KLİP:

Peki Duru Kurt kimdir?

Müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda fark etmiş ve akademik eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. Kendi ismini taşıyan müzik yapım firması ve sahip olduğu Müzik Eseri Yapımcı Belgesi ile yapımlarının zorunlu kayıt tescilini alabilmekte ve dijital platformlara koyabilmektedir. Digital altyapılı stüdyosunda aranje, mixing ve mastering yapmaktadır. İlk single çalışması olan “VIP” Ağustos 2017’de yayınlanmıştır. Ardından Kasım 2017’de ikinci single çalışması olan “Paparazzi” yayınlanmıştır ve ardından Mayıs 2018'de üçüncü single'ı "Orda Burda" çıkmıştır. Bu çalışmaların söz-müzik ve aranjesi kendisine aittir.

Bu haberi de okudular Şarkı söyleme tarzı ve deneysel dansıyla sosyal medyayı salladı! (Duru Kurt fotoğrafları)

Bu çalışmalar dinleyicilerin ilgisini çekmiş ve beğeni toplamıştır. Kendi şarkılarına yine kendisinin söz yazmasının ve seslendirmesinin bir bütünlük kazandırdığını düşünmektedir. Yine de, projelerinde her zaman ekip çalışmasına açıktır. Daha çok, yaşanmışlıklar ile bağdaşmayan, hayal gücünden yola çıkmış, arabesk olmayan ve eğlenceli şarkılar yapmak istemektedir. EDM/Pop tarzında single ve remix çalışmalarında ve DJ’lik alanında uzmanlaşmaktadır. Akademik olarak, lisans eğitimini Business Studies alanında Bournemouth University’de ve yüksek lisans eğitimini Organisational Behaviour üzerine London School of Economics and Political Science’da tamamlamıştır. 1990 Bandırma doğumludur. Üniversiteden önce, çocukluk ve lise yılları orada geçmiştir. Aynı zamanda, Türkçe-İngilizce yeminli tercümandır.