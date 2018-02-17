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Şarkıcı Altay: Sahneye benim yerime başkası çıktı, kimse anlamadı

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, “Hadi Be” programının konuğu, “Kalp Gözüm” adlı yeni albümüyle sevenleriyle buluşan şarkıcı Altay oldu

17 Şubat 2018, Cumartesi 11:55
Şarkıcı Altay: Sahneye benim yerime başkası çıktı, kimse anlamadı
Altay, konser temposuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“Yılın yarısına yakın sahnedeyim. Özellikle düğün sahnelerimiz efsane. Düğün öncesinde bir toplantı yapıyoruz, kişilerin şahsına münhasır bir program olmasını sağlıyoruz.”

'SAÇ EKTİRMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Altay, bir seyirciden gelen “Hiç saç ektirmeyi düşündünüz mü?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Hiçbir zaman düşünmedim. Saç ektirmemi düşünen arkadaşlarım oldu. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum.”

'ŞARKI YAZIYORUM, SEN BUNU EVDE ÇAL DİYORLAR'

Sanatçı, şarkı yazıp yazmadığı sorusuna verdiği yanıtla güldürdü:

“Şarkı yazıyorum ama beğenip projelerin içine almıyoruz. Ben çok beğeniyorum yazdığım şarkıyı. Dinletiyorum arkadaşlara. Diyorlar ki; ‘Abi sen bunu evde çal, kendin dinle. Albüme koyma.’ Şu ara bu durumdayım yani.”

'BENİM HER YERDE BİR DUBLÖRÜM VAR'

Altay, kendisine çok benzeyen bir hayranının fotoğrafını görünce şu açıklamayı yaptı: “Benim her yerde bir dublörüm, bir benzerim var. Bir gün Keops’ta sahneye çıkıyorum, bir arkadaşım geldi. Bandanayı bağladık ona, ben diye sahneye çıktı. Ben de yukarıdan diğer mikrofonla şarkı söylüyorum.  Alkış kıyamet koptu.”

'Ben manevi bir berduşum''Ben manevi bir berduşum'
 


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