Şarkıcı Altay: Sahneye benim yerime başkası çıktı, kimse anlamadı

'SAÇ EKTİRMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

'ŞARKI YAZIYORUM, SEN BUNU EVDE ÇAL DİYORLAR'

'BENİM HER YERDE BİR DUBLÖRÜM VAR'

'Ben manevi bir berduşum'

Elif Bayram

konser temposuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:“Yılın yarısına yakın sahnedeyim. Özellikle düğün sahnelerimiz efsane. Düğün öncesinde bir toplantı yapıyoruz, kişilerin şahsına münhasır bir program olmasını sağlıyoruz.”bir seyirciden gelen “Hiç saç ektirmeyi düşündünüz mü?” sorusunu şöyle yanıtladı:“Hiçbir zaman düşünmedim. Saç ektirmemi düşünen arkadaşlarım oldu. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum.”, şarkı yazıp yazmadığı sorusuna verdiği yanıtla güldürdü:“Şarkı yazıyorum ama beğenip projelerin içine almıyoruz. Ben çok beğeniyorum yazdığım şarkıyı. Dinletiyorum arkadaşlara. Diyorlar ki; ‘Abi sen bunu evde çal, kendin dinle. Albüme koyma.’ Şu ara bu durumdayım yani.”kendisine çok benzeyen bir hayranının fotoğrafını görünce şu açıklamayı yaptı: “Benim her yerde bir dublörüm, bir benzerim var. Bir gün Keops’ta sahneye çıkıyorum, bir arkadaşım geldi. Bandanayı bağladık ona, ben diye sahneye çıktı. Ben de yukarıdan diğer mikrofonla şarkı söylüyorum. Alkış kıyamet koptu.”