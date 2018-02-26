Şarkıcı Aydın Aydın görüntüsüyle şaşırttı!



GÖREN ŞOKE OLDU



AYDIN AYDIN KİMDİR?

Elif Bayram

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına konuk olan şarkıcıobezite hastalığına dikkat çekmek için kendini şişmanlattı.Aydın Aydın'ı ekranda görenler önce şoke oldu, sonra kiloların obeziteye dikkat çekmek için giyilen bir kıyafet olduğunu anladı.arkısını da seslendirerek hastalığı şarkı sözleriyle anlattı.1994 senesinde müzik hayatına adım atan17 yıl içinde toplam 8 albüm çıkardı. Albümlerinde türküler seslendiren Aydın Aydın daha önce çoban olarak hayatını sürdürdü. Evli ve Deniz ile Arda isimlerinde iki oğlu var. Hakkari’nin Bağışlı köyünde dünyaya geldi.mezunu. İstanbul’da yıllarca profesyonel halk oyunları eğitmenliği yaptı. Ayrıca bir çok çalıştırmış olduğu ekibe birincilikler kazandırdı.