Şarkıcı Buray her şeyi kapatıp gidiyor

Şarkıcı Buray, ''Herkese merhaba. Telefonumu kapatıp Instagram ve sosyal medya paylaşımlarını çok kısa bir süreliğine durduruyorum. Son 3 yıldır inanılmaz güzel maceralar yaşadım, şarkı söyledim, ürettim, durmak bilmeyen bir tempoda seyahat ettim, uyumadım, size ulaştım, çok keyifli dakikalar yaşadım. Ama dünyayı bir telefon ekranından takip ettiğimi fark ettim. 5-10 günlük bir 'dünyaya&doğaya dönme' molası veriyorum. Dostlarımla, ailemle, kendimle, ruhumu dinlendirme dönemi... Küçük bir tatil sadece'' ifadelerini kullandı.

Buray, bir de müjde vererek, ''3. albüm yolda. Çok yakında görüşmek dileğiyle'' dedi.

İşte Buray’ın o paylaşımı: