Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi sesiyle büyüledi

Ceylan
bugün Seda Sayan
'ın programına katıldı. Uzun süredir ekranlara ara veren ve albüm çalışması yapmayan Ceylan
'ın son hali merak edilmeye başlandı. Gelin hep birlikte hem Ceylan'ın özel hayatına hem de son haline bakalım.
İşte saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın son hali:
Canlı yayında Ceylan
'ın ilk eşi Erhan Bozkurt'tan olan 27 yaşındaki kızı Melodi Bozkurt
'un şarkı söylediği videoya da yer verildi. İşte Ceylan'ın kızının sesiyle büyülediği o video:
CEYLAN KİMDİR?
Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan
ya da tam adıyla Ceylan Avcı
, 26 Haziran 1974'te doğdu.
Sanatçı birçok albüm çıkardı ve birçok sinema filminde rol aldı.
"Seni Sevmeyen Ölsün" albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi.
CEYLAN'IN İKİ ÇOCUĞU VAR
Melodi Bozkurt ve Yıldıray Gürgen isimli 2 çocuğu olan Ceylan, bugüne kadar dört evlilik gerçekleştirdi.
Ceylan'ın kızı Melodi şu anda Kanada'da master yapıyor.
Ceylan’ın eşleri: Güçal Tanören (2011–2012), Murat Kurşun (2006–2007), Ahmet Tatlı (2000–2002), Erhan Bozkurt (1991–1992)
Çiğdem Saltık