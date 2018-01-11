Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi sesiyle büyüledi

İşte saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın son hali:

CEYLAN KİMDİR?

CEYLAN'IN İKİ ÇOCUĞU VAR

Çiğdem Saltık

bugün'ın programına katıldı. Uzun süredir ekranlara ara veren ve albüm çalışması yapmayan'ın son hali merak edilmeye başlandı. Gelin hep birlikte hem Ceylan'ın özel hayatına hem de son haline bakalım.Canlı yayında'ın ilk eşi Erhan Bozkurt'tan olan 27 yaşındaki kızı'un şarkı söylediği videoya da yer verildi. İşte Ceylan'ın kızının sesiyle büyülediği o video:Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısıya da tam adıyla, 26 Haziran 1974'te doğdu.Sanatçı birçok albüm çıkardı ve birçok sinema filminde rol aldı."Seni Sevmeyen Ölsün" albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi.Melodi Bozkurt ve Yıldıray Gürgen isimli 2 çocuğu olan Ceylan, bugüne kadar dört evlilik gerçekleştirdi.Ceylan'ın kızı Melodi şu anda Kanada'da master yapıyor.Ceylan’ın eşleri: Güçal Tanören (2011–2012), Murat Kurşun (2006–2007), Ahmet Tatlı (2000–2002), Erhan Bozkurt (1991–1992)