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Şarkıcı Dilek Budak: Ümit Akbulut müzik hayatımı bitirdi

Mahkeme, futbolcu Gregory van der Wiel dahil pek çok kişiyi dolandırmakla suçlanan Ümit Akbulut hakkında yakalama kararı çıkardı. Ümit Akbulut’la aynı sebeple beş yıldır mahkemelik olan şarkıcı Dilek Budak, isyan etti: “Benim müzik hayatımı bitirdi.”

23 Ocak 2018, Salı 10:24
Şarkıcı Dilek Budak: Ümit Akbulut müzik hayatımı bitirdi
Dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanan Ümit Akbulut hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ümit Akbulut’un, kendisi ile ağabeyi Recep Budak’ı da 374 bin dolar ve 20 bin euro nakit, 440 bin dolar senetle dolandırdığını belirten Dilek Budak, “Cezasız kalmasın” diyerek şözlerine şunları ekledi:
 
"Yedi yıl önce tanıştık. Elimde 10 Türkçe ve 2 Çince şarkıdan oluşan, bana 150 bin dolara mal olan bir albümüm vardı. 50 Cent ile çalışacağını söyleyip o albümün hard diskini aldı. Sonra 374 bin dolar nakit verdim. Ayrıca 20 bin euro. Daha sonra 440 bin dolarlık da senet imzalattı. ‘İmzalamazsınız hiçbir şey yapmam’ dedi. Sonra mahkemeye başvurduk. Beş yıldır sürüyor dava ama bir sonuca varılmadı. Her defasında kurtuldu. Son olarak yurtdışına kaçtı. İnşallah yakalanıp cezasını çeker. Onun yüzünden müzik hayatım bitti. Şimdi maddi imkanlarım olmadığı için zordayım. Aralıkta evlendim, bu davalar yüzünden balayına bile gidemedim. Yakalama kararı içimizi rahatlattı."



Ümit Akbulut’un Türkiye’ye getirdiği isimler arasında Daphne Joy da vardı.

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