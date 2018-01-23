Şarkıcı Dilek Budak: Ümit Akbulut müzik hayatımı bitirdi

Menajer Ümit Akbulut'a yakalama kararı

Elif Bayram

Dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından yargılananhakkında yakalama kararı çıkarıldı.kendisi ile ağabeyida 374 bin dolar ve 20 bin euro nakit, 440 bin dolar senetle dolandırdığını belirten Dilek Budak, “Cezasız kalmasın” diyerek şözlerine şunları ekledi:"Yedi yıl önce tanıştık. Elimde 10 Türkçe ve 2 Çince şarkıdan oluşan, bana 150 bin dolara mal olan bir albümüm vardı. 50 Cent ile çalışacağını söyleyip o albümün hard diskini aldı. Sonra 374 bin dolar nakit verdim. Ayrıca 20 bin euro. Daha sonra 440 bin dolarlık da senet imzalattı. ‘İmzalamazsınız hiçbir şey yapmam’ dedi. Sonra mahkemeye başvurduk. Beş yıldır sürüyor dava ama bir sonuca varılmadı. Her defasında kurtuldu. Son olarak yurtdışına kaçtı. İnşallah yakalanıp cezasını çeker. Onun yüzünden müzik hayatım bitti. Şimdi maddi imkanlarım olmadığı için zordayım. Aralıkta evlendim, bu davalar yüzünden balayına bile gidemedim. Yakalama kararı içimizi rahatlattı."