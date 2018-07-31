Şarkıcı Gülşen, çocuğunu döven babayı bulana 10 bin TL ödül verecek

Çocuğa uygulanan şiddet anlarını Instagram hesabından paylaşan Gülşen şunları söyledi:

"Allah'ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın.

"BABAYI BULANA 10 TL ÖDÜL"

Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak."