Şarkıcı Hatice'ye Dubaili işadamından ahlaksız teklif: Bana 100 bin dolar önerdi

"100 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ"

"DEVAM EDERLERSE İFŞA EDECEĞİM"

Hatice'nin pozu olay oldu

MUSTAFA ERDOĞAN HATİCE'Yİ MAHKEMEYE VERDİ

Çiğdem Saltık

Geçen gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı., "Kürk bana eski sevgilimden kaldı. Her yeri gerçek değil sanırım. Hayvan severler kızmasın lütfen." dedi.Son dönemde sosyal medyada yaşanan taciz ve çirkin tekliflere kendisinin de çok sık maruz kaldığını söyleyen, "Bir sürü mesaj yazanlar var. Dubaili bir işadamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. 'İki gün buyurun misafirim olun' dedi.Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlarda devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar."'ın'ye attığı mesajlar olay olmuştu., silinmesini istediği mesajlarında sık sık Hatice'yi yemeğe davet ediyor. Hatice, "Kıskanç bir sevgilim var' diyerek teklifleri geri çevirince Erdoğan 'Kaç kurtul.... Vurmadın mı :)' diye karşılık veriyor.O mesajları internetten kaldırmak isteyen, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu., "Hatice'ye arkadaşça/ insani olarak attığım mesajlar abartıldı. Kişiliğimi zedeleyen bu haberler internetten kaldırılsın" dedi.Hakimlik, Mustafa Erdoğan'ın talebini kabul edip internetteki mesajların kaldırılmasına hükmetti.