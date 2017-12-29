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Şarkıcı Hatice'ye Dubaili işadamından ahlaksız teklif: Bana 100 bin dolar önerdi

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Hatice kendisine yapılan ahlaksız bir teklifi anlattı

29 Aralık 2017, Cuma 16:37
Şarkıcı Hatice'ye Dubaili işadamından ahlaksız teklif: Bana 100 bin dolar önerdi
Geçen gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hatice, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatice, "Kürk bana eski sevgilimden kaldı. Her yeri gerçek değil sanırım. Hayvan severler kızmasın lütfen." dedi.

"100 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ"

Son dönemde sosyal medyada yaşanan taciz ve çirkin tekliflere kendisinin de çok sık maruz kaldığını söyleyen Hatice, "Bir sürü mesaj yazanlar var. Dubaili bir işadamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. 'İki gün buyurun misafirim olun' dedi.



"DEVAM EDERLERSE İFŞA EDECEĞİM"

Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlarda devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar."

Hatice'nin pozu olay olduHatice'nin pozu olay oldu

MUSTAFA ERDOĞAN HATİCE'Yİ MAHKEMEYE VERDİ

Mustafa Erdoğan'ın Hatice'ye attığı mesajlar olay olmuştu. 

Mustafa Erdoğan, silinmesini istediği mesajlarında sık sık Hatice'yi yemeğe davet ediyor. Hatice, "Kıskanç bir sevgilim var' diyerek teklifleri geri çevirince Erdoğan 'Kaç kurtul.... Vurmadın mı :)' diye karşılık veriyor.



O mesajları internetten kaldırmak isteyen Mustafa Erdoğan, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Mustafa Erdoğan, "Hatice'ye arkadaşça/ insani olarak attığım mesajlar abartıldı. Kişiliğimi zedeleyen bu haberler internetten kaldırılsın" dedi.

Hakimlik, Mustafa Erdoğan'ın talebini kabul edip internetteki mesajların kaldırılmasına hükmetti.

 
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