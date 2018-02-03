Şarkıcı Linet: Sperm bankasına gideceğim



"SON ÇARE SPERM BANKASINA GİDECEĞİM"



ÇORABI KAÇTI

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Elif Bayram

ŞarkıcıNişantaşı'nda objektiflere takıldı. Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren şarkıcı, çocuk yapacak erkek bulamamaktan dert yandı.Son çare olarak sperm bankasına gideceğini belirten"Ne yazık ki, baba adayı yok. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek de kalmadı. Benim gönlüm evladımın gerçek bir babası olmasından yana ama eğer seven, isteyen birini bulamazsam, son çare sperm bankasına gideceğim" dedi.Şık kıyafeti ile dikkati çeken, kaçan çorabından dolayı keyfi de kaçtı.