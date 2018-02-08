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Şarkıcı Tuğba Özerk, ifade verdi

Şarkıcı Tuğba Özerk, eski nişanlısı Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Paprika ile arasındaki 'iffetsiz kadın' tartışmasına ilişkin davada hakkında çıkan yakalama kararının ardından ifade verdi

Şarkıcı Tuğba Özerk, ifade verdi
Şarkıcı Tuğba Özerk'in bir gece kulübünde iş adamı Murat Aşık ile yakınlaştığı iddiaları üzerine Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Paprika sert açıklamalar yapmıştı.

Gökçen Paprika'nın açıklamalarının ardından Tuğba Özerk, Gökçen Paprika'nın magazin programlarına da katılarak hakkında asılsız iftiralarda bulunduğunu, kendisini ucuz ve iffetsiz bir kadınmış gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Tuğba Özerk'in şikayeti üzerine Gökçen Paprika hakkında hakaret suçundan dava açılan dava süresince birbirlerine telefon mesajıyla hakaret eden ikili için yeni bir dava açılmıştı.

UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Taraflar arasındaki davanın uzlaşmaya tabii suçlardan olduğu gerekçesiyle dosya Uzlaşma Bürosu savcılığına gönderilmişti.

Uzlaşma teklif edilen Tuğba Özerk ve Gökçen Paprika arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Devam eden yargılamada Tuğba Özerk hakkında Gökçen Paprika ile karşılıklı sanık olduğu davaya katılmayışı üzerine, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı çıkartılmıştı.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Tuğba Özerk, hakim karşısına çıktı. İfade veren Tuğba Özerk, daha sonra adliyeden ayrıldı. Duruşma ertelendi.





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