Şarkıcı Tuğba Özerk, ifade verdi

UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Çiğdem Saltık

Şarkıcı'in bir gece kulübünde iş adamıile yakınlaştığı iddiaları üzerinesert açıklamalar yapmıştı.'nın açıklamalarının ardından'nın magazin programlarına da katılarak hakkında asılsız iftiralarda bulunduğunu, kendisini ucuz ve iffetsiz bir kadınmış gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.'in şikayeti üzerinehakkında hakaret suçundan dava açılan dava süresince birbirlerine telefon mesajıyla hakaret eden ikili için yeni bir dava açılmıştı.Taraflar arasındaki davanın uzlaşmaya tabii suçlardan olduğu gerekçesiyle dosya Uzlaşma Bürosu savcılığına gönderilmişti.Uzlaşma teklif edilenvearasında uzlaşma sağlanamamıştı.Devam eden yargılamadahakkındaile karşılıklı sanık olduğu davaya katılmayışı üzerine, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı çıkartılmıştı.Hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Tuğba Özerk, hakim karşısına çıktı. İfade veren Tuğba Özerk, daha sonra adliyeden ayrıldı. Duruşma ertelendi.