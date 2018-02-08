Şarkıcı Tuğba Özerk, ifade verdi

Şarkıcı Tuğba Özerk
'in bir gece kulübünde iş adamı Murat Aşık
ile yakınlaştığı iddiaları üzerine Murat Aşık'ın sevgilisi Gökçen Paprika
sert açıklamalar yapmıştı.
Gökçen Paprika
'nın açıklamalarının ardından Tuğba Özerk
, Gökçen Paprika
'nın magazin programlarına da katılarak hakkında asılsız iftiralarda bulunduğunu, kendisini ucuz ve iffetsiz bir kadınmış gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.
Tuğba Özerk
'in şikayeti üzerine Gökçen Paprika
hakkında hakaret suçundan dava açılan dava süresince birbirlerine telefon mesajıyla hakaret eden ikili için yeni bir dava açılmıştı.
UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI
Taraflar arasındaki davanın uzlaşmaya tabii suçlardan olduğu gerekçesiyle dosya Uzlaşma Bürosu savcılığına gönderilmişti.
Uzlaşma teklif edilen Tuğba Özerk
ve Gökçen Paprika
arasında uzlaşma sağlanamamıştı.
Devam eden yargılamada Tuğba Özerk
hakkında Gökçen Paprika
ile karşılıklı sanık olduğu davaya katılmayışı üzerine, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı çıkartılmıştı.
Hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Tuğba Özerk, hakim karşısına çıktı. İfade veren Tuğba Özerk, daha sonra adliyeden ayrıldı. Duruşma ertelendi.
Çiğdem Saltık