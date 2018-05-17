Şarkıların eskiye oranla daha depresif olduğu ortaya çıktı

Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan bir raporda, Californiya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yüz binlerce şarkıyı incelediler ve ruh hallerine göre sınıflandırdılar.

Buna göre şarkılar, tempo, ritim, majör veya minör anahtar gibi öğeleri değerlendiren matematiksel bir formüle dayanarak, eskiden olduğundan daha az mutlu ve ışıltılı bulundu. Araştırmaya göre günümüz şarkı sözleri de daha fazla toplumdan uzaklaşma ve yalnızlık temalı olarak öne çıktı.

Çalışma sonucunda, hüzünlü şarkıların genelde yavaş ritimli olduğu ve minör anahtarıyla söylendiği tespit edildi. Mutluluk hissi içeren şarkıların son 30 yılda üretilen eserlerin sadece yüzde 20’si kadar olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacı Dr. Natalia Komarova, gençler arasında yayılan toplumsal yalnızlaşmanın müziğe de yansıdığını ve şarkıları da etkilemiş olabileceğini söyledi.



