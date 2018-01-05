15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Saros Körfezi'nin rengi değişti

Meriç ve Ergene nehirlerinin denize döküldüğü yerde deniz suyunun yarısının kahverengi, yarısının mavi olması görenleri şaşırttı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Saros Körfezi'ndeki renk değişimini değerlendirirken, "Bu durum doğal bir olaydır. Yağışlar azaldıktan ya da bittikten bir süre sonra deniz suyundaki renk normale dönecektir" dedi

Saros Körfezi'nin rengi değişti
Meriç ve Ergene nehirlerinden gelen sular, Saros Körfezi'nde denize döküldüğü noktada ilginç görüntüler oluşturdu. Denizin bir bölümünün kahverengi, diğer bölümünün mavi olması görenleri şaşırttı. Balıkçı Zafer Kılıçoğlu, balık tutmak için denize açıldıklarında böyle bir manzarayla karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını söyledi.

Denizin yarısının bulanık olduğunu, yarısının da mavi rengi aldığını ifade eden Kılıçoğlu, "Enez Limanı'ndan ağlarımızı toplamak için denize açıldık, tam Meriç Nehri civarına geldiğimizde denizin yarısı mavi, yarısı çamurlu suyla kaplıydı. Bir anda şaşırdık. Çok ilginç bir manzaraydı." dedi.  Öte yandan bazı vatandaşlar da Meriç'ten ve Ergene'den gelen kirli suların zaman zaman denizin rengini değiştirdiğini söyledi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Saros Körfezi'ndeki renk değişiminin doğal olduğunu söyledi.

Nehirlerden yağışla beraber partikül maddeler, katı parçacıklar ve bitki parçalarının denize taşınabildiğini belirten Büyükateş, şunları kaydetti: 
"Dolayısıyla bu kahverengimsi renk oradan kaynaklanıyor. Denizin içerisine doğru oluşuyor. Genellikle yağışlı havalarda olabiliyor. Bu durum doğal bir olaydır. Herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değildir. Yağışlar azaldıktan ya da bittikten bir süre sonra deniz suyundaki renk normale dönecektir. Bunun herhangi başka bir sebebi yok."

Sudaki mavi ve kahverengi rengin yoğunluk ve akış farkı nedeniyle birbirine karışmadığını anlatan Büyükateş, denize bağlanan nehirler ve derelerde bu tür durumların görülmesinin normal olduğunu dile getirdi. 

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama

Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama
Milli Piyango talihlisi Murat Tokmak iş yerinde çöp dökerken görüntülendi

Milli Piyango talihlisi Murat Tokmak iş yerinde çöp dökerken görüntülendi
Meteoroloji yeni sistem kurdu! 24 saat öncesinden uyaracak

Meteoroloji yeni sistem kurdu! 24 saat öncesinden uyaracak
Beşiktaş Belediyesi önünde Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı

Beşiktaş Belediyesi önünde Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'yı, Alaattin Çakıcı'nın adamları mı vurdu?

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'yı, Alaattin Çakıcı'nın adamları mı vurdu?
Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)

Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)
Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)

Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)
2017'nin soğuk rekoru eksi 35,9, sıcak rekoru 46,9 derece

2017'nin soğuk rekoru eksi 35,9, sıcak rekoru 46,9 derece
CHP asgari ücretin araştırılması için önerge verdi

CHP asgari ücretin araştırılması için önerge verdi
Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi

Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi
Kaçak avcı vahşeti! Jandarma bu halde buldu!

Kaçak avcı vahşeti! Jandarma bu halde buldu!