Saros Körfezi'nin rengi değişti

Nazlı Erdol

venehirlerinden gelen sular,nde denize döküldüğü noktada ilginç görüntüler oluşturdu. Denizin bir bölümünün kahverengi, diğer bölümünün mavi olması görenleri şaşırttı. Balıkçı Zafer Kılıçoğlu,tutmak için denize açıldıklarında böyle bir manzarayla karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını söyledi.Denizin yarısının bulanık olduğunu, yarısının da mavi rengi aldığını ifade eden Kılıçoğlu, "Enez Limanı'ndan ağlarımızı toplamak için denize açıldık, tamcivarına geldiğimizde denizin yarısı mavi, yarısı çamurlu suyla kaplıydı. Bir anda şaşırdık. Çok ilginç bir manzaraydı." dedi. Öte yandan bazı vatandaşlar da Meriç'ten ve Ergene'den gelen kirli suların zaman zaman denizin rengini değiştirdiğini söyledi.Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Saros Körfezi'ndeki renk değişiminin doğal olduğunu söyledi.Nehirlerden yağışla beraber partikül maddeler, katı parçacıklar ve bitki parçalarının denize taşınabildiğini belirten Büyükateş, şunları kaydetti:"Dolayısıyla bu kahverengimsi renk oradan kaynaklanıyor. Denizin içerisine doğru oluşuyor. Genellikle yağışlı havalarda olabiliyor. Bu durum doğal bir olaydır. Herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değildir. Yağışlar azaldıktan ya da bittikten bir süre sonra deniz suyundaki renk normale dönecektir. Bunun herhangi başka bir sebebi yok."Sudaki mavi ve kahverengi rengin yoğunluk ve akış farkı nedeniyle birbirine karışmadığını anlatan Büyükateş, denize bağlanan nehirler ve derelerde bu tür durumların görülmesinin normal olduğunu dile getirdi.