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Sarp Apak: Eşimden daha heyecanlıyım

Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz çocuk için şimdiden sabırsız...

Sarp Apak: Eşimden daha heyecanlıyım
Sarp Apak, Haziran 2017’da Bengisu Uzunöz ile evlenmişti. Çift bebek için ellerini çabuk tuttu. Bengisu Uzunöz 2.5 aylık hamile. Sarp Apak, “Hayatımda hiç böyle mutlu olmamıştım. Eşimden bile daha heyecanlıyım. İçim kıpır kıpır” diye konuştu.


 

"HANIMCIYIM, MUTLUYUM"


Öte yandan evde karısının sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak şöyle konuşmuştu: “Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.”



Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz'den bebek müjdesiSarp Apak ve Bengisu Uzunöz'den bebek müjdesi


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