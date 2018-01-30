Sarp Apak: Evde karımın sözü geçer

ÇOCUK MÜJDESİ YAKINDA



"HANIMCIYIM, MUTLUYUM"

İdil Janet Demiray

Haziran 2017’deile nikah masasına oturan, “Evlenmek için 35 yıl bekledim! Aradığım insanı buldum, keyfim yerinde maşallah. Bir an önce baba olmak istiyorum. Yakında çocuk müjdesini patlatırım. Uzatmanın alemi yok” dedi.Evde karısının sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak şöyle konuştu: “Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.”